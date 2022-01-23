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Куда ты лезешь, официант! Украинец избил британца в Германии (видео нокаута)

Андрей Трофимов
23 января, 00:22
Украинский боксер Карен Чухаджян в Карлсруэ одержал победу над Райаном Мартином из Великобритании в поединке за титул IBF Inter-Continental в полусреднем весе

Чухаджян не дал шансов Мартину / Фото: Twitter

25-летний украинец Карен Чухаджян доминировал в ринге, избивая британского соперника Райана Мартина.

Как результат, Карен добыл досрочную победу – техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери не выдержал и остановил бой.

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За это решение представителю боксерской Фемиды перепало от комментатора трансляции боя в Instagram:

"Почему ты влазишь, официант, туда, куда тебя не просят?"

И вправду, "рефери-официант" в ринге мог бы дать украинцу самому завершить дело нокаутом, не оказывая помощь, в которой тот не нуждался.

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Правда, на настроении Чухаджяна смазанная судейским вмешательством концовка не сказалась – под аплодисменты публики Карен исполнил небольшой танец победителя в центре ринга.

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Для Карена это 20-я победа при одном поражении на профи-ринге. Британец Мартин, имеющий 14 побед, проиграл в третий раз в своей карьере.

Напомним, ранее в Карлсруэ гигант-супертяж из Украины Александр Захожий эффектно разделался с чехом Павел Соуром.

Захожий остается непобедимым / Фото: Коллаж: Сегодня