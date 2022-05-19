19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
22 травня 18:00
Арсенал --
Евертон --
22 травня 19:00
Сассуоло --
Мілан --
22 травня 19:00
Інтер --
Сампдорія --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Куди ж дивиться дружина? П'яний Ф'юрі роздавав копняки таксистам (відео)

Сергій Шаховець
19 травня, 16:05
Циганський король, йдучи з боксу, обіцяв дружині проводити більше часу з сім'єю та дітьми, але поки що частіше буває на вечірках

Періс Фьюрі сильно засмутиться, дізнавшись про витівки чоловіка / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі одразу після яскравої перемоги над Вайтом оголосив про завершення кар'єри. Це було бажання його дружини Періс, і він його виконав.

Але обіцянку кинути пити скандальний боксер дружині не давав. Відео з черговою п'яною витівкою Ф'юрі потрапило до мережі.

Реклама

Під час свого відпочинку в Каннах чемпіон світу сильно набрався разом зі своїм батьком і цей момент зафіксували на відео.

На ньому Циганський король ледь тримається на ногах і його веде під руки батько Джон. Вони хотіли сісти в таксі та дістатися свого житла. Але водій таксі не захотів садити у свій автомобіль нетверезого боксера. Це не на жарт розлютило Ф'юрі і він дав ногою копняка по автомобілю.

Реклама

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі досить часто потрапляв у скандали, пов'язані з випивкою. Нещодавно промоутер Джошуа Едді Гірн скаржився, що Ф'юрі дзвонив йому у стані алкогольного сп'яніння та просив номер Ей-Джея.

Тепер зрозуміло заради чого Ф'юрі покинув бокс.

Реклама

П'яний Ф'юри діставав промоутера Едді Хірна / Фото: Колаж: Сьогодні