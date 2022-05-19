Куди ж дивиться дружина? П'яний Ф'юрі роздавав копняки таксистам (відео)

Періс Фьюрі сильно засмутиться, дізнавшись про витівки чоловіка / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі одразу після яскравої перемоги над Вайтом оголосив про завершення кар'єри. Це було бажання його дружини Періс, і він його виконав.

Але обіцянку кинути пити скандальний боксер дружині не давав. Відео з черговою п'яною витівкою Ф'юрі потрапило до мережі.

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Під час свого відпочинку в Каннах чемпіон світу сильно набрався разом зі своїм батьком і цей момент зафіксували на відео.

На ньому Циганський король ледь тримається на ногах і його веде під руки батько Джон. Вони хотіли сісти в таксі та дістатися свого житла. Але водій таксі не захотів садити у свій автомобіль нетверезого боксера. Це не на жарт розлютило Ф'юрі і він дав ногою копняка по автомобілю.

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Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі досить часто потрапляв у скандали, пов'язані з випивкою. Нещодавно промоутер Джошуа Едді Гірн скаржився, що Ф'юрі дзвонив йому у стані алкогольного сп'яніння та просив номер Ей-Джея.

Тепер зрозуміло заради чого Ф'юрі покинув бокс.

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