Куда смотрит жена? Пьяный Фьюри раздавал пинки таксистам (видео)

Пэрис Фьюри сильно огорчиться, узнав о проделках мужа / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри сразу после яркой победы над Уайтом объявил о завершении карьеры. Это было желание его жены Пэрис и он его выполнил.

Но обещание бросить пить скандальный боксер жене не давал. Видео с очередной пьяной выходкой Фьюри попало в сеть.

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Во время своего отдыха в Каннах чемпион мира здорово набрался вместе со своим отцом и этот момент зафиксировали на видео.

На нем шатающегося Цыганского короля ведет под руки его отец Джон. Они хотели сесть в такси и добраться до своего жилья. Но водитель такси не захотел садить в свой автомобиль нетрезвого боксера. Это не на шутку разозлило Фьюри и он дал ногой пинка по уезжающему автомобилю.

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Отметим, что Тайсон Фьюри довольно часто попадал в скандалы связанные с выпивкой. Совсем недавно промоутер Джошуа Эдди Хирн жаловался, что Фьюри звонил ему в состоянии алкогольного опьянения и просил номер Эй-Джея.

Теперь понятно ради чего Фьюри бросил бокс.

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