Кубок світу з біатлону в Антгольці: о котрій і де дивитись гонки

Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua
Збірна України буде представлена лише у жіночій естафетній гонці, а ось чоловічий мас-старт пройде без представника з України. Вчора в Антгольці відбулися жіноча індивідуальна гонка, в якій головна олімпійська надія України опинилася лише на 80-му місці.
Чоловічий мас-старт розпочнеться о 13:50 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.
Ніхто з представників України не кваліфікувався у цю гонку, проте Дмитро Підручний – третій у списку запасних.
Якщо три біатлоністи відмовляться від виходу на старт, українець зможе взяти участь у гонці.
Жіноча естафетна гонка продовжить програму сьомого етапу Кубка світу з біатлону.
Початок гонки о 16:00. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.
Порівняно з попередніми етапами склад збірної України зазнав змін. Стартером нашої команди буде Валя Семеренко, а Юлія Джима бігтиме третій етап. Крім того, на відміну від естафети в Рупольдінгу, у складі опинилися Дар'я Блашко та Олена Білосюк.
Склад збірної України на жіночу естафету:
- 8-1. Валя Семеренко
- 8-2. Дар'я Блашко
- 8-3. Юлія Джима
- 8-4. Олена Білосюк
Нагадаємо, сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці триватиме до 23 січня.
Програма 7-го етапу Кубка світу з біатлону. Антгольц-Антерсельва, Італія
- 20 січня, 15:15 – індивідуальна гонка, чоловіки, 20 км
- 21 січня, 15:15 – індивідуальна гонка, жінки, 15 км
- 22 січня, 13:50 – мас-старт, чоловіки, 15 км
- 22 січня, 16:00 – естафета, жінки, 4х6 км
- 23 січня, 13:15 – естафета, чоловіки, 7,5 км
- 23 січня, 16:15 – мас-старт, жінки, 12,5 км