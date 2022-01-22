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Кубок світу з біатлону в Антгольці: о котрій і де дивитись гонки

Сергій Шаховець
22 січня, 08:39
Сьогодні, 22 січня, у програмі сьомого етапу Кубка світу з біатлону в Антгольці відбудуться дві гонки – чоловічий мас-старт та жіноча естафета

Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Збірна України буде представлена лише у жіночій естафетній гонці, а ось чоловічий мас-старт пройде без представника з України. Вчора в Антгольці відбулися жіноча індивідуальна гонка, в якій головна олімпійська надія України опинилася лише на 80-му місці.

Стадіон у Антхольці / Фото: Getty Images

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Чоловічий мас-старт розпочнеться о 13:50 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Ніхто з представників України не кваліфікувався у цю гонку, проте Дмитро Підручний – третій у списку запасних.

Якщо три біатлоністи відмовляться від виходу на старт, українець зможе взяти участь у гонці.

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Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Жіноча естафетна гонка продовжить програму сьомого етапу Кубка світу з біатлону.

Початок гонки о 16:00. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.

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Порівняно з попередніми етапами склад збірної України зазнав змін. Стартером нашої команди буде Валя Семеренко, а Юлія Джима бігтиме третій етап. Крім того, на відміну від естафети в Рупольдінгу, у складі опинилися Дар'я Блашко та Олена Білосюк.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Склад збірної України на жіночу естафету:

  • 8-1. Валя Семеренко
  • 8-2. Дар'я Блашко
  • 8-3. Юлія Джима
  • 8-4. Олена Білосюк

Нагадаємо, сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці триватиме до 23 січня.

Програма 7-го етапу Кубка світу з біатлону. Антгольц-Антерсельва, Італія