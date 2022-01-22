Кубок мира по биатлону в Антхольце: во сколько и где смотреть гонки

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua
Сборная Украины будет представлена только в женской эстафетной гонке, а вот мужской масс-старт пройдет без представителя из Украины. Вчера в Антхольце прошла женская индивидуальная гонка, в которой главная олимпийская надежда Украины оказалась лишь на 80-м месте.
Мужской масс-старт начнется в 13:50 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.
Никто из представителей Украины не квалифицировался в эту гонку, однако Дмитрий Пидручный – третий в списке запасных.
Если три биатлониста откажутся от выхода на старт, украинец сможет принять участие в гонке.
Женская эстафетная гонка продолжит программу седьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Начало гонки в 16:00. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.
По сравнению с предыдущими этапами состав сборной Украины претерпел изменений. Стартером нашей команды будет Валя Семеренко, а Юлия Джима будет бежать третий этап. Кроме того, в отличие от эстафеты в Рупольдинге, в составе оказались Дарья Блашко и Елена Билосюк.
Состав сборной Украины на женскую эстафету:
- 8-1. Валя Семеренко
- 8-2. Дарья Блашко
- 8-3. Юлия Джима
- 8-4. Елена Билосюк
Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце продлится до 23 января.
Программа 7-го этапа Кубка мира по биатлону. Антхольц-Антерсельва, Италия
- 20 января, 15:15 – индивидуальная гонка, мужчины, 20 км
- 21 января, 15:15 – индивидуальная гонка, женщины, 15 км
- 22 января, 13:50 – масс-старт, мужчины, 15 км
- 22 января, 16:00 – эстафета, женщины, 4х6 км
- 23 января, 13:15 – эстафета, мужчины, 7,5 км
- 23 января, 16:15 – масс-старт, женщины, 12,5 км