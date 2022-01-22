Кубок мира по биатлону в Антхольце: во сколько и где смотреть гонки

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Сборная Украины будет представлена только в женской эстафетной гонке, а вот мужской масс-старт пройдет без представителя из Украины. Вчера в Антхольце прошла женская индивидуальная гонка, в которой главная олимпийская надежда Украины оказалась лишь на 80-м месте.

Стадион в Антхольце / Фото: Getty Images

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Мужской масс-старт начнется в 13:50 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

Никто из представителей Украины не квалифицировался в эту гонку, однако Дмитрий Пидручный – третий в списке запасных.

Если три биатлониста откажутся от выхода на старт, украинец сможет принять участие в гонке.

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Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Женская эстафетная гонка продолжит программу седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Начало гонки в 16:00. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

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По сравнению с предыдущими этапами состав сборной Украины претерпел изменений. Стартером нашей команды будет Валя Семеренко, а Юлия Джима будет бежать третий этап. Кроме того, в отличие от эстафеты в Рупольдинге, в составе оказались Дарья Блашко и Елена Билосюк.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Состав сборной Украины на женскую эстафету:

8-1. Валя Семеренко

8-2. Дарья Блашко

8-3. Юлия Джима

8-4. Елена Билосюк

Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце продлится до 23 января.

Программа 7-го этапа Кубка мира по биатлону. Антхольц-Антерсельва, Италия