Провал сезона: украинцы не сумели зацепиться за ТОП-40 в индивидуальной гонке

Сегодня в итальянском Антхольце стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований открывала индивидуальная мужская гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

Сборная Украины выступила без своего лидера – Дмитрия Пидручного, которого тренерский штаб решил поберечь перед следующими стартами.

В отсутствие Дмитрия украинцы не сумели побороться за ТОП-40. Лучший результат среди украинских биатлонистов показал Антон Дудченко, который допустил 4 промаха и на финише был 47-м.

А победителем самой дистанционной биатлонной гонки стал россиянин Антон Бабиков, чисто отстрелявший все мишени и показавший время – 49:46.8.

