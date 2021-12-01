Кубок світу з біатлону: розклад гонок другого етапу в Естерсунді

Кубок світу з біатлону / Фото: Reuters

У четвер, 2 грудня, в Естерсунді стартує другий етап Кубка світу з біатлону.

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Відповідно до програми другого етапу, біатлоністи братимуть участь у спринті, гонці переслідування та естафеті. Нагадаємо, що на першому етапі Кубка світу пройшли індивідуальні гонки та спринти.

Розклад другого етапу Кубка світу в Естерсунді (час київський):

Четвер, 2 грудня, 14:45. Жінки, спринт (7,5 км)

Четвер, 2 грудня, о 17:30. Чоловіки, спринт (10 км.)

Субота, 4 грудня, 14:00. Жінки, гонка переслідування (10 км)

Субота, 4 грудня, о 16:10. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)

Неділя, 5 грудня, о 13:35. Жінки, естафета (4х6 км)

Неділя, 5 грудня, 16.15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

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На другому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді збірна України виступить з оновленим складом. До чоловічої команди повернувся Артем Прима, а жіночу поповнила Дар'я Блашко, яка виграла дві бронзові нагороди на Кубку IBU.

Склад збірної України

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

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У прямому ефірі гонки другого етапу Кубка світу покаже телеканал UA:Перший.