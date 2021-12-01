3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Кубок світу з біатлону: розклад гонок другого етапу в Естерсунді

Сергій Шаховець
1 грудня, 20:54
2-5 грудня у шведському Естерсунді відбудуться шість гонок другого етапу Кубка світу з біатлону. До вашої уваги календар та розклад змагань

Кубок світу з біатлону / Фото: Reuters

У четвер, 2 грудня, в Естерсунді стартує другий етап Кубка світу з біатлону.

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Відповідно до програми другого етапу, біатлоністи братимуть участь у спринті, гонці переслідування та естафеті. Нагадаємо, що на першому етапі Кубка світу пройшли індивідуальні гонки та спринти.

Розклад другого етапу Кубка світу в Естерсунді (час київський):

  • Четвер, 2 грудня, 14:45. Жінки, спринт (7,5 км)
  • Четвер, 2 грудня, о 17:30. Чоловіки, спринт (10 км.)
  • Субота, 4 грудня, 14:00. Жінки, гонка переслідування (10 км)
  • Субота, 4 грудня, о 16:10. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)
  • Неділя, 5 грудня, о 13:35. Жінки, естафета (4х6 км)
  • Неділя, 5 грудня, 16.15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)

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На другому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді збірна України виступить з оновленим складом. До чоловічої команди повернувся Артем Прима, а жіночу поповнила Дар'я Блашко, яка виграла дві бронзові нагороди на Кубку IBU.

Склад збірної України

  • Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.
  • Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

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У прямому ефірі гонки другого етапу Кубка світу покаже телеканал UA:Перший.