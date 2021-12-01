3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Кубок мира по биатлону: расписание гонок второго этапа в Эстерсунде

Сергей Шаховец
1 декабря, 20:54
2-5 декабря в шведском Эстерсунде состоятся шесть гонок второго этапа Кубка мира по биатлону. Вашему вниманию календарь и расписание соревнований

Кубок мира по биатлону / Фото: Reuters

В четверг, 2 декабря, в Эстерсунде стартует второй этап Кубка мира по биатлону.

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Согласно программе второго этапа, биатлонисты будут участвовать в спринте, гонке преследования и эстафете. Напомним, что на первом этапе Кубка мира прошли индивидуальные гонки и спринты.

Расписание второго этапа Кубка мира в Эстерсунде (время киевское):

  • Четверг, 2 декабря, 14:45. Женщины, спринт (7,5 км)
  • Четверг, 2 декабря, 17:30. Мужчины, спринт (10 км)
  • Суббота, 4 декабря, 14:00. Женщины, гонка преследования (10 км)
  • Суббота, 4 декабря, 16:10. Мужчины, эстафета (4х7,5 км)
  • Воскресенье, 5 декабря, 13:35. Женщины, эстафета (4х6 км)
  • Воскресенье, 5 декабря, 16:15. Мужчины, гонка преследования (12,5 км)

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На втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сборная Украины выступит с обновленным составом. В мужскую команду вернулся Артем Прима, а женскую пополнила Дарья Блашко, выигравшая две бронзовые награды на Кубке IBU.

Состав сборной Украины

  • Женщины: Юлия Джима, Елена Белосюк, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.
  • Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

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В прямом эфире гонки второго этапа Кубка мира покажет телеканал UA:Перший.