27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Кубок світу з біатлону. Де дивитись перші перегони сезону

Любомир Луканюк
27 листопада, 09:52
27 листопада в Естерсунді відбудуться чоловічі та жіночі індивідуальні перегони. На старт вийдуть десять українських біатлоністів

Сьогодні розпочинається сезон одного з найпопулярніших зимових видів спорту в Україні – біатлону.

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У шведському Естерсунді стартує Кубок світу. Двома індивідуальними гонками.

Жіноча розпочнеться о 12:45. Ось стартові номери українок:

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  • 8. Анастасія Меркушина
  • 17. Юлія Джима
  • 59. Валя Семеренко
  • 65. Катерина Бех
  • 104. Ірина Петренко

Чоловічу "індивідуалку" заплановано на 16:00. Стартові номери українців:

  • 27. Дмитро Підручний
  • 37. Антон Дудченко
  • 40. Богдан Цимбал
  • 66. Денис Насико
  • 114. Андрій Доценко

Де дивитись

У прямому ефірі перші перегони сезону покаже телеканал UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на телеканалі "Євроспорт".

Раніше ми писали, що Дар'я Блашко зуміла здобути першу нагороду нашої збірної цього сезону.