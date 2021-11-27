Кубок світу з біатлону. Де дивитись перші перегони сезону

Сьогодні розпочинається сезон одного з найпопулярніших зимових видів спорту в Україні – біатлону.

Читайте також: Недоторканні! Дві українські біатлоністки точно поїдуть на Олімпіаду

Реклама

У шведському Естерсунді стартує Кубок світу. Двома індивідуальними гонками.

Жіноча розпочнеться о 12:45. Ось стартові номери українок:

Реклама

8. Анастасія Меркушина

17. Юлія Джима

59. Валя Семеренко

65. Катерина Бех

104. Ірина Петренко

Чоловічу "індивідуалку" заплановано на 16:00. Стартові номери українців:

27. Дмитро Підручний

37. Антон Дудченко

40. Богдан Цимбал

66. Денис Насико

114. Андрій Доценко

Де дивитись

У прямому ефірі перші перегони сезону покаже телеканал UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на телеканалі "Євроспорт".

Раніше ми писали, що Дар'я Блашко зуміла здобути першу нагороду нашої збірної цього сезону.