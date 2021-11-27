Кубок мира по биатлону. Где смотреть первые гонки сезона

Сегодня начинается сезон одного из самых популярных зимних видов спорта в Украине – биатлона.
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В шведском Эстерсунде стартует Кубок мира. Двумя индивидуальными гонками.
Женская начнется в 12:45. Вот стартовые номера украинок:
- 8. Анастасия Меркушина
- 17. Юлия Джима
- 59. Валя Семеренко
- 65. Катерина Бех
- 104. Ирина Петренко
Мужская "индивидуалка" запланирована на 16:00. Стартовые номера украинцев:
- 27. Дмитрий Пидручный
- 37. Антон Дудченко
- 40. Богдан Цимбал
- 66. Денис Насико
- 114. Андрей Доценко
Где смотреть
В прямом эфире первые гонки сезона покажет телеканал UA:Перший. Также будут прямые трансляции на телеканале "Евроспорт".
Ранее мы писали, что Дарья Блашко сумела завоевать первую награду нашей сборной в этом сезоне.