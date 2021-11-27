Кубок мира по биатлону. Где смотреть первые гонки сезона

Сегодня начинается сезон одного из самых популярных зимних видов спорта в Украине – биатлона.

Читайте также: Неприкасаемые! Две украинские биатлонистки точно поедут на Олимпиаду

Реклама

В шведском Эстерсунде стартует Кубок мира. Двумя индивидуальными гонками.

Женская начнется в 12:45. Вот стартовые номера украинок:

Реклама

8. Анастасия Меркушина

17. Юлия Джима

59. Валя Семеренко

65. Катерина Бех

104. Ирина Петренко

Мужская "индивидуалка" запланирована на 16:00. Стартовые номера украинцев:

27. Дмитрий Пидручный

37. Антон Дудченко

40. Богдан Цимбал

66. Денис Насико

114. Андрей Доценко

Где смотреть

В прямом эфире первые гонки сезона покажет телеканал UA:Перший. Также будут прямые трансляции на телеканале "Евроспорт".

Ранее мы писали, что Дарья Блашко сумела завоевать первую награду нашей сборной в этом сезоне.