26 ноября 19:30
Мариуполь 0
Львов 1
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Кубок мира по биатлону. Где смотреть первые гонки сезона

Любомир Луканюк
27 ноября, 09:52
27 ноября в Эстерсунде пройдут мужская и женская индивидуальные гонки. На старт выйдут десять украинских биатлонистов

Сегодня начинается сезон одного из самых популярных зимних видов спорта в Украине – биатлона.

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В шведском Эстерсунде стартует Кубок мира. Двумя индивидуальными гонками.

Женская начнется в 12:45. Вот стартовые номера украинок:

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  • 8. Анастасия Меркушина
  • 17. Юлия Джима
  • 59. Валя Семеренко
  • 65. Катерина Бех
  • 104. Ирина Петренко

Мужская "индивидуалка" запланирована на 16:00. Стартовые номера украинцев:

  • 27. Дмитрий Пидручный
  • 37. Антон Дудченко
  • 40. Богдан Цимбал
  • 66. Денис Насико
  • 114. Андрей Доценко

Где смотреть

В прямом эфире первые гонки сезона покажет телеканал UA:Перший. Также будут прямые трансляции на телеканале "Евроспорт".

Ранее мы писали, что Дарья Блашко сумела завоевать первую награду нашей сборной в этом сезоне.