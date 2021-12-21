Хто тут спить на жовто-блакитних простирадлах? Кличка зробили крайнім у скандалі з прапором Ломаченка

Василь Ломаченко і Володимир Кличко / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик заступився за Василя Ломаченка у скандалі, пов'язаному з тим, що після перемоги над Річардом Коммі у Нью-Йорку Лома укутався у прапор рідного Аккермана (Білгород-Дністровського), а не України.

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"Жванецький добре сказав: "Патріотизм – це чітке, усвідомлене розуміння, чому ми повинні жити гірше за інших". Це його бажання, із чим хоче, з тим і вийшов".

"Міг би портрет своєї дівчини чи дружини винести. Яка різниця, із чим він вийшов?" А Білгород-Дністровський – це що, не Україна? Я тут хейтерів не підтримую".

"Може, він захотів би вийти з прапором Mercedes, бо той йому дуже подобається. Це його особиста справа. Це не свідчить про те, що Василь не підтримує свою країну".

"Людина зробила велику роботу і винесла прапор міста, ну захотілося йому так. Він що, комусь щось винен? Те, що Володимир Кличко пише... У них же, як я розумію, стосунки не дуже складаються. Вася, як я розумію, не великий фанат мистецтва Володимира Кличка, тому, можливо, Володимир у такий спосіб зробив якийсь крок у відповідь".

"Загалом… Я не знаю, хто там суперпатріотичний, кого це турбує і хто там на жовто-блакитних простирадлах спить, для тих, можливо... Він же не вийшов із прапором Росії".

"Для України це зараз, скажімо так, болісна тема. Але він же не вийшов зі свастикою, черепом та кістками. Вийшла людина із прапором свого міста, яке є частиною України. В чому проблема? Душа у нього так хоче", – сказав каналу USACHEV TV Олександр Гвоздик.

/ Фото: Instagram

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Нагадаємо, за ігнорування державного прапора після перемоги над Коммі Ломаченку дісталося від Володимира Кличка, який обурився ("Що за чортівня!") і пояснив Васі, що таке патріотизм.