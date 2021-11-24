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Мілан --
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ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
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Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

"Хто скаже, що грали добре, той ворог Динамо": агент проїхався по киянах

Андрій Трофімов
24 листопада, 08:52
Динамівцям дісталося від В'ячеслава Заховайла після того, як вони достроково втратили шанси на євровесну

Динамо залишилося без євровесни / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий український футбольний агент В'ячеслав Заховайло, який мешкає у Празі, розкритикував Динамо після поразки від Баварії 1:2 і втрати шансів на євровесну.

"Динамо – Баварія – 1:2. Для кожного киянина, старшого за п'ятдесят років, ця афіша викликає почуття гордості. Для нинішнього... Сором'язливо опушені очі. Немає у нинішніх хлопчиків спортивної агресії, і не можуть вони переступити через "не можу". Багато хто з них починає мене дратувати. Сидіти в теплій ванні їм подобається. Це все, звісно ж, мої емоції, і я вибачаюся за них".

"Якщо хтось скаже, що грали добре, або вони старалися... Той ворог Динамо... Нам потрібен результат, а не ваші відмазки".

"Гідно? На хліб не намажаєш. Гідно – це тільки перемога", – написав у себе в Facebook Заховайло.

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Луческу переконаний, що на Буяльскому був пенальті / Фото: Reuters

Раніше Мірча Луческу заявив, що Динамо не програло б Баварії, якби суддя призначив пенальті на Буяльському за рахунку 0:1.

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