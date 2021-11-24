"Хто скаже, що грали добре, той ворог Динамо": агент проїхався по киянах

Динамо залишилося без євровесни / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий український футбольний агент В'ячеслав Заховайло, який мешкає у Празі, розкритикував Динамо після поразки від Баварії 1:2 і втрати шансів на євровесну.

"Динамо – Баварія – 1:2. Для кожного киянина, старшого за п'ятдесят років, ця афіша викликає почуття гордості. Для нинішнього... Сором'язливо опушені очі. Немає у нинішніх хлопчиків спортивної агресії, і не можуть вони переступити через "не можу". Багато хто з них починає мене дратувати. Сидіти в теплій ванні їм подобається. Це все, звісно ж, мої емоції, і я вибачаюся за них".

"Якщо хтось скаже, що грали добре, або вони старалися... Той ворог Динамо... Нам потрібен результат, а не ваші відмазки".

"Гідно? На хліб не намажаєш. Гідно – це тільки перемога", – написав у себе в Facebook Заховайло.

Реклама

Луческу переконаний, що на Буяльскому був пенальті / Фото: Reuters

Раніше Мірча Луческу заявив, що Динамо не програло б Баварії, якби суддя призначив пенальті на Буяльському за рахунку 0:1.