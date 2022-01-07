6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло 1
Дженоа 1
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан 3
Рома 1
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус 1
Наполі 1
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини біатлону

Хто поїде до Пекіна? Після Обергофа Санітра визначить п'ятірку учасників Олімпіади-2022

Сергій Шаховець
7 січня, 10:47
За результатами п'ятого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі головний тренер збірної України Юрай Санітра обере склад учасників Олімпійських ігор у Пекіні

Після ujyjr в Оберuофі Юрай Санітра визначить учасників Олімпіади-2022 / Фото: biathlon.com.ua

Сьогодні у Обергофі стартує п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Гонки стануть генеральною репетицією перед зимовою Олімпіадою-2022 у Пекіні.

За результатами виступів у Обергофі наставник збірної України Юрай Санітра обере п'ятірку учасників Ігор.

Реклама

"У спринтерських гонках у Обергофі стартуватимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Тарас Лесюк. Артема Тищенка заявлять на одну із естафетних гонок.

Тищенку ще треба трохи допрацювати. Він стартував у Франції і практично мав лише сім-вісім днів на підготовку в Італії. Тому вирішили, що він повністю пробіжить або змішану естафету, або одиночну змішану естафету.

Богдан Цимбал / Фото: Getty Images

Одне з моїх бажань на цей час підготовки до Олімпійських ігор: правильно визначити кількість стартів для основних спортсменів, щоб у них не було великого навантаження перед виїздом до Пекіна.

Чи визначаються учасники Олімпіади серед цієї шістки? Я скажу, що так. Я знаю цих спортсменів. Мав можливість їх спробувати на стартах Кубка світу: в індивідуальних та естафетах. Знаю їхні тренування. Тому скажу, що за досвідом та роботою, яку вони виконують, я був би радий визначити п'ятірку вже після Обергофа", – сказав Санітра в інтерв'ю Суспільному.

Антон Дудченко / Фото: Getty Images

Зазначимо, що п'ятий етап Кубка світу з біатлону в Обергофі пройде з 7 до 9 січня.

Реклама

Програма 5-го етапу. Обергоф, Німеччина.

  • 7 січня, 12:30 – спринт, чоловіки, 10 км
  • 7 січня, 15:15 – спринт, жінки, 7,5 км
  • 8 січня, 13:15 – змішана естафета
  • 8 січня, 15:45 – одиночна змішана естафета
  • 9 січня, 13:30 – гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км
  • 9 січня, 15:45 – гонка переслідування, жінки, 10 км

Раніше Юрай Санітра розповів, із якими труднощами зіткнулася його команда у підготовці до Ігор у Пекіні.

"Я був шокований, коли відкрив програму Олімпіади та побачив, що нам її радикально змінили. Перший старт мав бути 10 лютого, а тепер 5 лютого бігтимемо естафету".

Юрай Санітра не знає, чого очікувати від Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

Реклама

Нагадаємо, XXIV зимова Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.