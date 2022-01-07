Кто поедет в Пекин? После Оберхофа Санитра определит пятерку участников Олимпиады-2022

После гонок в Оберхофе Юрай Санитра определит участников Олимпиады-2022 / Фото: biathlon.com.ua

Сегодня в Оберхофе стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. Гонки станут генеральной репетицией перед зимней Олимпиадой-2022 в Пекине.

По результатам выступлений в Оберхофе, наставник сборной Украины Юрай Санитра выберет пятерку участников Игр.

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"В спринтерской гонке в Оберхофе будут стартовать Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Тарас Лесюк. Артема Тищенко заявят на одну из эстафетных гонок. Тищенко еще нужно немного доработать. Он стартовал во Франции и практически имел всего семь-восемь дней на подготовку в Италии. Поэтому решили, что он сто процентов пробежит либо смешанную эстафету, либо одиночную смешанную эстафету.

Богдан Цымбал / Фото: Getty Images

Одно из моих желаний к настоящему времени подготовки к Олимпийским играм: правильно определить количество стартов для основных спортсменов, чтобы у них не было большой нагрузки перед выездом в Пекин. Определяются ли участники Олимпиады среди этой шестерки? Я скажу, что да. Я знаю этих спортсменов. Имел возможность их попробовать на стартах Кубка мира: в индивидуальных и в эстафетах. Знаю их тренировки. Поэтому скажу, что за опытом и работой, которую они выполняют, я был бы рад определить пятерку уже после Оберхофа", – сказал Санитра в интервью Суспильному.

Антон Дудченко / Фото: Getty Images

Отметим, что пятый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.

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Программа 5-го этапа. Оберхоф, Германия.

7 января, 12:30 – спринт, мужчины, 10 км

7 января, 15:15 – спринт, женщины, 7,5 км

8 января, 13:15 – смешанная эстафета

8 января, 15:45 – одиночная смешанная эстафета

9 января, 13:30 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км

9 января, 15:45 – гонка преследования, женщины, 10 км

Ранее Юрай Санитра рассказал, с какими трудностями столкнулась его команда в подготовке к Играм в Пекине.

"Я был шокирован, когда открыл программу Олимпиады и увидел, что нам ее радикально изменили. Первый старт должен был быть 10 февраля, а теперь 5 февраля будем бежать эстафету".

Юрай Санитра не знает, чего ожидать от Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images

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Напомним, XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.