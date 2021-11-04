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Хто крутіший за Роналду і Мессі? Рейтинг найбагатших спортсменів в історії

Любомир Луканюк
4 листопада, 23:14
12 атлетів за своє життя заробили понад мільярд доларів. До ТОП-25 потрапили представники восьми видів спорту

Найбагатші спортсмени світу

Видання Sportrico на основі власних досліджень склало рейтинг високооплачуваних спортсменів в історії.

Заробіток кожного атлета включає зарплату, призові, рекламні контракти, роялті, ліцензійні відрахування тощо.

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До топ-25 увійшли представники восьми видів спорту. Гольфіст Арнольд Палмер та баскетболіст Кобі Брайант – два спортсмени, заробіток яких розрахований на момент смерті.

Топ-25 найбільш високооплачуваних спортсменів світу:

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  1. Майкл Джордан (баскетбол) – $2,62 млрд;
  2. Тайгер Вудс (гольф) – $2,1 млрд;
  3. Арнольд Палмер (гольф) – $1,5 млрд;
  4. Джек Ніклаус (гольф) – $1,38 млрд;
  5. Кріштіану Роналду (футбол) – $1,24 млрд;
  6. Флойд Мейвезер-молодший (бокс) – $1,2 млрд;
  7. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,17 млрд;
  8. Ліонель Мессі (футбол) – $1,14 млрд;
  9. Міхаель Шумахер (автоспорт) – $1,13 млрд;
  10. Роджер Федерер (теніс) – $1,12 млрд;
  11. Філ Мікельсон (гольф) – $1,08 млрд;
  12. Девід Бекхем (футбол) – $1,05 млрд;
  13. Кобі Брайант (баскетбол) – $930 млн;
  14. Шакіл О'Ніл (баскетбол) – $870 млн;
  15. Грег Норман (гольф) – $815 млн;
  16. Майк Тайсон (бокс) – $775 млн;
  17. Алекс Родрігес (бейсбол) – $650 млн;
  18. Менні Пакьяо (бокс) – $630 млн;
  19. Кевін Дюрант (баскетбол) – $625 млн;
  20. Льюїс Хемілтон (автоспорт) – $620 млн;
  21. Неймар (футбол) – $615 млн;
  22. Джефф Гордон (автоспорт) – $595 млн;
  23. Оскар де ла Хойя (бокс) – $580 млн;
  24. Пейтон Меннінг (американський футбол) – $570 млн;
  25. Дерек Джітер (бейсбол) – $555 млн.

Раніше ми писали, що Даллас Ковбойс із американського футболу очолює рейтинг найдорожчих клубів світу. Серед футбольних команд найдорожчою є Барселона.