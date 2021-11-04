Кто круче Роналду и Месси? Рейтинг самых богатых спортсменов в истории

Самые богатые спортсмены мира

Издание Sportrico на основе собственных исследований составило рейтинг высокооплачиваемых спортсменов в истории.

Заработок каждого атлета включает зарплату, призовые, рекламные контракты, роялти, лицензионные отчисления и так далее.

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В топ-25 вошли представители восьми видов спорта. Гольфист Арнольд Палмер и баскетболист Коби Брайант – два спортсмена, заработок которых рассчитан на момент смерти.

Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов мира:

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Майкл Джордан (баскетбол) – $2,62 млрд; Тайгер Вудс (гольф) – $2,1 млрд; Арнольд Палмер (гольф) – $1,5 млрд; Джек Никлаус (гольф) – $1,38 млрд; Криштиану Роналду (футбол) – $1,24 млрд; Флойд Мейвезер-младший (бокс) – $1,2 млрд; Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,17 млрд; Лионель Месси (футбол) – $1,14 млрд; Михаэль Шумахер (автоспорт) – $1,13 млрд; Роджер Федерер (теннис) – $1,12 млрд; Фил Микельсон (гольф) – $1,08 млрд; Дэвид Бекхэм (футбол) – $1,05 млрд; Коби Брайант (баскетбол) – $930 млн; Шакил О′Нил (баскетбол) – $870 млн; Грег Норман (гольф) – $815 млн; Майк Тайсон (бокс) – $775 млн; Алекс Родригес (бейсбол) – $650 млн; Мэнни Пакьяо (бокс) – $630 млн; Кевин Дюрант (баскетбол) – $625 млн; Льюис Хэмилтон (автоспорт) – $620 млн; Неймар (футбол) – $615 млн; Джефф Гордон (автоспорт) – $595 млн; Оскар де ла Хойя (бокс) – $580 млн; Пейтон Мэннинг (американский футбол) – $570 млн; Дерек Джитер (бейсбол) – $555 млн.

Ранее мы писали, что Даллас Ковбойс из американского футбола возглавляет рейтинг самых дорогих клубов мира. Среди футбольных команд самой дорогой является Барселона.