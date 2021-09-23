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Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
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Хто злякався? Усик і Джошуа подивилися один одному в очі

Любомир Луканюк
23 вересня, 18:22
25 вересня відбудеться чемпіонський бій між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком. Боксери вперше зустрілися і провели дуель поглядів

Джошуа і Усик вели себе коректно на дуелі поглядів / Фото: REUTERS

Сьогодні в Лондоні лицем до лиця зустрілися чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і обов'язковий претендент на титул Олександр Усик.

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За дві доби до бою боксери вперше провели битву поглядів. Олександр і Ентоні довго дивилися один одному в очі, але ніхто не здригнувся. Після чого шанобливо потиснули руки.

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Дуель поглядів:

Нагадаємо, що у букмекерських конторах фаворит – британський боксер. Виходячи з котирувань, ймовірність результатів така:

  • перемога Джошуа – 67%;
  • перемога Усика – 28%;
  • нічия – 5%.

При цьому аналітики схильні до того, що бій Джошуа – Усик 25 вересня завершиться достроково. Коефіцієнт на це – 1.66, на те, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, – 1.94.

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