Хто злякався? Усик і Джошуа подивилися один одному в очі

Джошуа і Усик вели себе коректно на дуелі поглядів / Фото: REUTERS

Сьогодні в Лондоні лицем до лиця зустрілися чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і обов'язковий претендент на титул Олександр Усик.

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За дві доби до бою боксери вперше провели битву поглядів. Олександр і Ентоні довго дивилися один одному в очі, але ніхто не здригнувся. Після чого шанобливо потиснули руки.

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Дуель поглядів:

Нагадаємо, що у букмекерських конторах фаворит – британський боксер. Виходячи з котирувань, ймовірність результатів така:

перемога Джошуа – 67%;

перемога Усика – 28%;

нічия – 5%.

При цьому аналітики схильні до того, що бій Джошуа – Усик 25 вересня завершиться достроково. Коефіцієнт на це – 1.66, на те, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, – 1.94.