Кто испугался? Усик и Джошуа посмотрели друг другу в глаза

Джошуа и Усик вели себя корректно на дуэли взглядов / Фото: REUTERS

Сегодня в Лондоне лицом к лицу встретились чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обязательный претендент на титул Александр Усик.

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За двое суток до боя боксеры впервые провели битву взглядов. Александр и Энтони долго смотрели друг другу в глаза, но никто не дрогнул. После чего уважительно пожали руки.

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Дуэль взглядов:

Напомним, что в букмекерских конторах фаворит британский боксер. Исходя из котировок, вероятность исходов следующая:

победа Джошуа – 67%;

победа Усика – 28%;

ничья – 5%.

При этом аналитики склонны к тому, что бой Джошуа – Усик 25 сентября завершится досрочно. Коэффициент на это – 1.66, на то, что поединок продлится все 12 раундов, – 1.94.