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Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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Кто испугался? Усик и Джошуа посмотрели друг другу в глаза

Любомир Луканюк
23 сентября, 18:22
25 сентября состоится чемпионский бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Боксеры впервые встретились и провели дуэль взглядов

Джошуа и Усик вели себя корректно на дуэли взглядов / Фото: REUTERS

Сегодня в Лондоне лицом к лицу встретились чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обязательный претендент на титул Александр Усик.

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За двое суток до боя боксеры впервые провели битву взглядов. Александр и Энтони долго смотрели друг другу в глаза, но никто не дрогнул. После чего уважительно пожали руки.

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Дуэль взглядов:

Напомним, что в букмекерских конторах фаворит британский боксер. Исходя из котировок, вероятность исходов следующая:

  • победа Джошуа – 67%;
  • победа Усика – 28%;
  • ничья – 5%.

При этом аналитики склонны к тому, что бой Джошуа – Усик 25 сентября завершится досрочно. Коэффициент на это – 1.66, на то, что поединок продлится все 12 раундов, – 1.94.

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