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Хто фаворит битви Україна – Ірландія? Котирування на матч Ліги націй

Сергій Шаховець
14 червня, 17:41
Підопічні Олександра Петракова у статусі лідера групи приймуть збірну Ірландії. Розповідаємо про котирування на матч у польському Лодзі

Збірні України та Ірландії знову зустрінуться у матчі Ліги націй / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України зіграє третій матч у розіграші Ліги націй. Суперником команди Петракова у польському Лодзі будуть ірландці. Онлайн-трансляція матчу Україна – Ірландія доступна у нас на сайті. Початок – 21:45 за київським часом.

Де дивитись матч Україна – Ірландія

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Аналітики букмекерських контор поновили котирування на матч Ліги націй. Фаворитом поєдинку у Лодзі є збірна України, коефіцієнт на неї дорівнює 1.94. У свою чергу нічия оцінюється з імовірністю 3.35. На перемогу Ірландії можна поставити за 4.50.

Відносний розклад сил у відсотках такий:

  • перемога України – 51%;
  • нічия – 29%;
  • перемога Ірландії – 20%.

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До речі, тренерський штаб збірної України оголосив заявку на матч з Ірландією. Серед тих, хто був разом із командою, у перелік не потрапили форвард Бенфіки Роман Яремчук та півзахисник Дніпра-1 Олександр Пихальонок.

Нагадаємо, у першому матчі Ліги націй "синьо-жовті" резервним складом перемогли Ірландію з рахунком 1:0. Гол на свій рахунок записав вінгер Динамо Віктор Циганков.

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Поєдинок у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, пряма трансляція матчу Україна – Ірландія буде на сервісі OLL.TV.