14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Хто дорожче? Динамо з Циганковим чи Бенфіка з Яремчуком

Сергій Шаховець
14 вересня, 18:42
Київський клуб волею жереба потрапив до "групи смерті": що не суперник, то гранд європейського футболу. Оцінимо за вартістю першого суперника киян у Лізі чемпіонів

Віктор Циганков найдорожчий футболіст в складі Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Згідно з даними порталу Transfermarkt, сумарна вартість футболістів португальського клубу удвічі більше за динамівців.

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Отже дивимося, всі гравці Бенфіки оцінюються в 286,5 млн євро, а підопічні Мірчі Луческу – 133 млн євро. Середня вартість одного футболіста – 4,43 млн у "біло-синіх" і 9.88 млн у "орлів".

У той же час, найдорожчий серед футболістів у складах обох команд саме у киян – це капітан команди Віктор Циганков, якого Transfermarkt оцінює в 25 мільйонів. У Бенфіці таким футболістом є 28-річний півзахисник Рафа Сілва.

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Додамо, що український нападник португальського гранда Роман Яремчук коштує 17,5 млн євро і він шостий у топ-списку найдорожчих футболістів команди Жорже Жезуша.

Роман Яремчук забив другий гол у складі Бенфіки

Нагадаємо, що матч Динамо – Бенфіка пройде на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22:00. Трансляція Динамо – Бенфіка вже доступна на нашому сайті.

Циганков vs Яремчук / Фото: Сегодня|Спорт

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