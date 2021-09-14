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Ливерпуль --
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Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Кто дороже? Динамо с Цыганковым или Бенфика с Яремчуком

Сергей Шаховец
14 сентября, 18:42
Киевский клуб волей жребия попал в "группу смерти": что не соперник, то гранд европейского футбола. Оценим по стоимости первого соперника киевлян в Лиге чемпионов

Виктор Цыганков самый дорогой футболист в составе Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Согласно данным портала Transfermarkt, суммарная стоимость футболистов португальского клуба в 2 раза больше динамовцев.

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Итак смотрим, все игроки Бенфики оцениваются в 286,5 млн евро, а подопечные Мирчи Луческу – 133 млн евро. Средняя стоимость одного футболиста – 4.43 млн у "бело-синих" и 9.88 млн у "орлов".

В то же время, самый дорогой из футболистов в составах обеих команд именно у киевлян – это капитан команды Виктор Цыганков, которого Transfermarkt оценивает в 25 миллионов. В Бенфике таким футболистом является 28-летний полузащитник Рафа Силва.

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Добавим, что украинский нападающий португальского гранда Роман Яремчук стоит 17.5 млн евро и он шестой в топ-списке самых дорогих футболистов команды Жорже Жезуша.

Роман Яремчук забил второй гол в составе Бенфики

Напомним, что матч Динамо – Бенфика пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00. Трансляция Динамо – Бенфика уже доступна на нашем сайте.

Цыганков vs Яремчук / Фото: Сегодня|Спорт

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