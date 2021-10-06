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Крим – це українська територія: Маркевич дражнить росіян через скандал з Євро-2024

Олександр Трикіша
6 жовтня, 21:07
Колишній глава комітету збірних команд України Мирон Маркевич підтримав УЄФА, який зобразив логотип Євро-2024 з українським Кримом

Маркевич прокоментував логотип Євро-2024

Чемпіонат Європи 2024 року відбудеться в Німеччині. Сьогодні був презентований логотип турніру, викликав істерику в Росії. Мирон Маркевич нагадав росіянам, що весь цивілізований світ вважає Крим українською територією.

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"Я вважаю, що це зважені і правильні рішення і дії УЄФА. Росія чомусь вважає, що Крим її територія, але міжнародне співтовариство дотримується іншої точки зору.

УЄФА, що відрадно, продовжує діяти згідно з міжнародним правом. Він послідовний, оскільки пару років тому вже були спроби російської сторони включити кримські команди до складу чемпіонату Росії.

Але також УЄФА наклав на це жорстке вето. І правильно зробив, бо Крим – це українська територія. Зараз УЄФА знову показав свою чітку і послідовну позицію, яка відповідає і своїм статутом і статутом ООН", – сказав Маркевич в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.

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