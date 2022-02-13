Крутіше, ніж Усик – Джошуа! Українець викликав на бій Найманого вбивцю

10 років тому Сенченко нокаутував Гаттона / Фото: Getty Images

Легендарний український боксер, ексчемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко виявив бажання провести другий бій із британцем Ріккі Гаттоном на прізвисько Найманий убивця.

Про це повідомляє Luckypunchnet.

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Нині Сенченку – 44 роки, Гаттону – 43.

Напередодні Гаттон заявив про бажання повернутися в ринг заради показового бою. Сенченко із цього приводу написав таке: "Ріккі, в разі чого – я готовий" і поставив веселий смайл.

В'ячеслав Сенченко

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Нагадаємо, вперше Сенченко та Гаттон побилися у листопаді 2012-го в Манчестері. Гаттон вигравав той поєдинок за очками, але у дев'ятому раунді під час чергового зближення Сенченко нокаутував британця ударом по печінці, відправивши його на пенсію.

Нині В'ячеслав Сенченко працює тренером та критикує Василя Ломаченка, який після перемоги над Річардом Коммі загорнувся прапором Аккермана, а не України.

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"Це ж не чемпіонат України, де кожен представляє своє місто. Однозначно, мав бути прапор України у нього на плечах", – заявив Сенченко.