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Крутіше, ніж Усик – Джошуа! Українець викликав на бій Найманого вбивцю

Олег Люлька
13 лютого, 18:18
Крім реваншу Усик – Джошуа можливе ще одне гучне українсько-британське протистояння в боксі – В'ячеслав Сенченко проти Ріккі Гаттона

10 років тому Сенченко нокаутував Гаттона / Фото: Getty Images

Легендарний український боксер, ексчемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко виявив бажання провести другий бій із британцем Ріккі Гаттоном на прізвисько Найманий убивця.

Про це повідомляє Luckypunchnet.

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Нині Сенченку – 44 роки, Гаттону – 43.

Напередодні Гаттон заявив про бажання повернутися в ринг заради показового бою. Сенченко із цього приводу написав таке: "Ріккі, в разі чого – я готовий" і поставив веселий смайл.

В'ячеслав Сенченко


Нагадаємо, вперше Сенченко та Гаттон побилися у листопаді 2012-го в Манчестері. Гаттон вигравав той поєдинок за очками, але у дев'ятому раунді під час чергового зближення Сенченко нокаутував британця ударом по печінці, відправивши його на пенсію.

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Нині В'ячеслав Сенченко працює тренером та критикує Василя Ломаченка, який після перемоги над Річардом Коммі загорнувся прапором Аккермана, а не України.

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"Це ж не чемпіонат України, де кожен представляє своє місто. Однозначно, мав бути прапор України у нього на плечах", – заявив Сенченко.

Сенченко розкритикував Ломаченка за історію з прапором / Фото: Getty Images