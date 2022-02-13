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Круче, чем Усик – Джошуа! Украинец вызвал на бой Наемного убийцу

Олег Люлька
13 февраля, 18:18
Помимо реванша Усик – Джошуа наклевывается еще одно громкое украинско-британское противостояние в боксе – Вячеслав Сенченко против Рикки Хаттона

10 лет назад Сенченко нокаутировал Хаттона / Фото: Getty Images

Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Вячеслав Сенченко изъявил желание провести второй бой с британцем Рикки Хаттоном по прозвищу Наемный убийца.

Об этом сообщает Luckypunchnet.

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Сейчас Сенченко – 44 года, Хаттону – 43.

Накануне Хаттон заявил о жалании вернуться в ринг ради показательного боя. Сенченко по этому поводу написал следующее: "Рикки, если что, то я готов" и поставил веселый смайл.

Вячеслав Сенченко


Напомним, впервые Сенченко и Хаттон подрались в ноябре 2012-го в Манчестере. Хаттон выигрывал тот поединок по очкам, но в девятом раунде при очередном сближении Сенченко нокаутировал британца ударом по печени, отправив его на пенсию.

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Сейчас Вячеслав Сенченко работает тренером и критикует Василия Ломаченко, который после победы над Ричардом Комми укутатался флагом Аккермана, а не Украины.

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"Это же не чемпионат Украины, где каждый представляет свой город. Однозначно, должен был быть флаг Украины у него на плечах", – заявил Сенченко.

Сенченко раскритиковал Ломаченко за историю с флагом / Фото: Getty Images