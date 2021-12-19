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Кривава рубка на очах у Кличка: відео бою Берінчик – Чанієв

Олександр Трикіша
19 грудня, 01:13
Український боксер Денис Берінчик у неймовірно тяжкому бою переміг росіянина Ісу Чанієва та захистив титул WBO International у легкій вазі

Берінчик переміг Чанієва суддівським рішенням

Бій тривав усі 12 раундів та завершився перемогою Берінчика одноголосним рішенням суддів – 116:112, 118:110, 118:111. Ми проводили онлайн бою Берінчик – Чанієв.

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Проте бій виявився не таким легким, як це може здатися, судячи з оцінок суддів.

Боксери влаштували у рингу справжнє криваве побоїще. Вже у стартових раундах Берінчику розбили ніс, який кровоточив до кінця бою.

Бійці неодноразово йшли в обмін ударами, забуваючи про захист. Дружина Берінчика, що стежила за двобоєм з перших рядів, навіть розплакалася.

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Берінчик завоював другорядний пояс WBO International у 2018 році. То був його вже шостий захист.

До речі, ми писали, що бій відвідав легендарний українець Володимир Кличко.