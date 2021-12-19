18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта 1
Рома 4
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс 1
Арсенал 4
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья 2
Атлетико 1
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
18 декабря 23:00 Онлайн
Беринчик --
Чаниев --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Кровавая рубка на глазах у Кличко: видео боя Беринчик – Чаниев

Александр Трикиша
19 декабря, 01:13
Украинский боксер Денис Беринчик в тяжелейшем бою победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул WBO International в легком весе

Беринчик победил Чаниева судейским решением

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Беринчика единогласным решением судей – 116:112, 118:110, 118:111. Мы проводили онлайн боя Беринчик – Чаниев.

Читайте также: Триллер в Броварах: Беринчик в сумасшедшем поединке победил россиянина Чаниева

Реклама

Тем не менее, бой оказался не таким легким, как это может показаться, судя по оценкам судей.

Боксеры устроили в ринге настоящее кровавое побоище. Уже в стартовых раундах Беринчику разбили нос, который кровоточил до конца боя.

Бойцы неоднократно шли в размен ударами, забывая о защите. Жена Беринчика, следившая за поединком из первых рядов, даже расплакалась.

Реклама

Беринчик завоевал второстепенный пояс WBO International в 2018 году. Это была его уже шестая защита.

Кстати, мы писали, что бой посетил легендарный украинец Владимир Кличко.