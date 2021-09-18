Кривава бійка на матчі Динамо – Олександрія: під роздачу мало не потрапила жінка з коляскою

Розбитий ніс і жінка з коляскою / Фото: Профутбол

По ходу суботнього поєдинку УПЛ Динамо – Олександрія 1:0, в якому киянам допоміг виграти VAR, на трибунах НСК "Олімпійський" зав'язалася бійка між фанатами.

Під роздачу ледь не потрапила жінка з коляскою, яка в диму зуміла все ж вибратися з епіцентру сутичок.

Тим часом одному з фанатів до крові розбили ніс.

У фанатські протистояння на трибунах довелося втрутитися поліції.

При цьому з сектору ультрас Динамо лунало скандування: "А нам все по **ю, ми їб***ті!".

ВІДЕО БІЙКИ

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Раніше ми писали про зіткнення в чемпіонаті Мессі – жорстка бійка фанатів сталася у Франції.