Критикує і пригнічує Росію. Банер Зінченка в Уфі муляє очі рашистам

В Уфі хочуть зняти банер Зінченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Гравець збірної України і Манчестер Сіті Олександр Зінченко активно допомагає своїй батьківщині протистояти російській агресії. Футболіст публічно закликає світ зупинити державу-терорист і навіть допомагає збирати гроші на "Байрактар".

Така проукраїнська позиція не припала до душі російським "активістам". У місті Уфа, якийсь Руслан Бадретдінов, який представляє громадський рух "Чиста Черниківка", закликав прибрати зі стадіону банер із зображенням Зінченка.

Реклама

"Ми громадський рух "Чиста Черниківка" закликаємо ліквідувати банер громадянина України, гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка зі стадіону ФК Уфа. Інакше ми будемо зобов'язані звернутися до профільних органів для пояснення позиції ФК Уфа", – написав невідомий активіст у Instagram.

Але цього Бадретдінову здалося мало і він записав відео. У ньому він поскаржився, що український футболіст "пригнічує та критикує" росіян.

"Усі ми знаємо, які пости і яку соціальну роботу з придушення та критики РФ він веде у своїх соцмережах зі своєю дружиною. Саме Уфа зробила з Олександра великого гравця, а не якийсь там колишній Шахтар, у якому він навіть до складу не потрапляв". ", – заявив Бадретдінов.

Реклама

Варто зазначити, що у коментарях активіста не надто підтримують.

"Дядьку, всім абсолютно пох*й. Зінченко навіть не знає про твоє існування, чого ти хочеш досягти?"

"Ти реально всерйоз це пишеш? Чо там у тебе в голові щось?"

"Візьми волотьку в руки і йди чистити гівно з вулиць, громадський дід він блееад черняга в гівні потопає, а він до плаката доіпався. Зіна зробив для Уфи більше, ніж ти і всі твої скукареки з Леніна. І що ти взагалі забув на екстремістській платформі?"

Нагадаємо, що Зінченко виступав за Уфу з 2015 до 2016 рік. За російський клуб українець зіграв 33 матчі та забив два голи.

У липні 2016 року Зінченко за 2 млн євро перейшов до Манчестер Сіті.

Реклама

Зінченко готовий зробити крок у фінал Ліги чемпіонів

Раніше ми розповідали, як російська пропаганда знайшла нову страшилку для мешканців Мордора. Рашисти знайшли на базі полку "Азов" автограф Зінченка.