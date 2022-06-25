Критикует и угнетает Россию. Баннер Зинченко в Уфе мозолит глаза рашистам

В Уфе хотят снять баннер Зинченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Игрок сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко активно помогает своей родине противостоять российской агрессии. Футболист публично призывает мир остановить государство-террорист и даже помогает собирать деньги на "Байрактар".

Такая проукраинская позиция пришлась не по душе российским "активистам". В городе Уфа, некий Руслан Бадретдинов, представляющий общественное движение "Чистая Черниковка", призвал убрать со стадиона баннер с изображением Зинченко.

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"Мы общественное движение "Чистая Черниковка" призываем ликвидировать баннер гражданина Украины, игрока Манчестер Сити Александра Зинченко со стадиона ФК Уфа. В противном случае, мы будем обязаны обратиться в профильные органы для объяснения позиции ФК Уфа", – написал неизвестный активист в Instagram.

Но этого Бадретдинову показалось мало и он записал видео. В нем он пожаловался, что украинский футболист "угнетает и критикует" россиян.

"Все мы знаем, какие посты и какую социальную работу по угнетению и критике РФ он ведет в своих соцсетях со своей женой. Именно Уфа сделала из Александра большого игрока, а не какой-то там прежний Шахтер, в котором он даже в состав не попадал", – заявил Бадретдинов.

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Стоит отметить, что в комментариях активиста не особо поддерживают.

"Дядь, всем абсолютно пох*й. Зинченко даже не знает о твоем существовании, чего ты хочешь добиться?"

"Ты реально всерьез это пишешь? Че там у тебя в голове то?"

"Возьми метелку в руки и иди чистить говно с улиц, общественник он блееадь черняга в говне утопает, а он до плаката доипался. Зина сделал для Уфы больше, чем ты и все твои вскукареки с Ленина. И че ты вообще забыл на экстремистской платформе?"

Напомним, что Зинченко выступал за Уфу с 2015 по 2016 год. За российский клуб украинец сыграл 33 матча и забил два гола.

В июле 2016 года Зинченко за 2 млн евро перешел в Манчестер Сити.

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Зинченко готов шагнуть в финал Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

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