Красніков залишає Металіст і переходить у Дніпро-1. Що відбувається між клубами УПЛ

Євген Красніков близький до переходу з Металіста до Дніпро-1

Вже скоро планується старт нового сезону в УПЛ. Очікується, що ігри чемпіонату України з футболу відбудуться на території нашої країни.

Великою трансферною бомбою може стати перехід віцепрезидента Металіста Євгена Краснікова до Дніпро-1. Разом з ним до СК може перейти і тренер Олександр Кучер, оскільки пост тренера після відходу Ігора Йовічевіча буде вакантним.

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Сам Красніков підтверджує факт переговорів із дніпрянами, проте поки що без конкретики. В ефірі програми Денисов TIME Євген розповів про вплив його потенційного трансферу на обидва клуби.

"Це має місце, ведуться переговори. На мене вийшов генеральний директор Дніпра Андрій Русол, у мене з ним була розмова. Розглядалося кілька варіантів. Дніпро бере участь у єврокубках. Враховуючи війну та плутанину з базуванням, ми намагаємося виробити спільне рішення. Усе це узгоджується із Ярославським. Можливо, я, Кучер та кілька футболістів перейдуть у Дніпро, частина їхніх гравців перейдуть у Металіст.

Євген Красніков

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Це все робиться лише для того, щоб зберегти клуби, покращити результати Дніпра в єврокубках та щоб не постраждали харківські та дніпровські вболівальники. Там треба до міліметрів все вирахувати та обговорити, тоді й буде остаточне рішення. Я йду до Дніпра працювати спортивним директором. Докладу максимум зусиль, щоб команда показала хороші результати. Але якщо відбудеться мій та Кучера переходи і ми візьмемо футболістів, то це принесе Металісту хороші фінанси, які дозволять команді рік чи два добротно існувати.

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Я багато доклав моральних та матеріальних зусиль, щоб Металіст був. Зараз я буду дуже щасливий, якщо він гідно виступатиме у Прем'єр-Лізі. Але зараз обставини складаються так, що, можливо, ми приймемо пропозицію Дніпра".

Нагадаємо, що у незавершеному чемпіонаті України 2021-2022 Дніпро-1 посів третє місце та отримав право виступати у Лізі Європи. Металіст став формальним переможцем Першої Ліги та підвищився в класі.