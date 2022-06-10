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Шотландія --
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Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
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Красуні-українки найкращі на етапі Діамантової ліги у Римі

Сергій Шаховець
10 червня, 00:13
Українські легкоатлетки Марина Бех-Романчук та Анна Рижикова стали медалістками п'ятого етапу Діамантової ліги

Марина Бех-Романчук та Анна Рижикова завоювали золото та бронзу на етапі Діамантової ліги / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 9 червня, у Римі відбувся п'ятий етап Діамантової ліги – комерційних змагань з легкої атлетики. Одразу дві нагороди вибороли у столиці Італії українські спортсменки.

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У секторі зі стрибків у довжину українка Марина Бех-Романчук здобула золоту медаль з особистим рекордом сезону. Наша спортсменка показала результат 6,85 м у п'ятій спробі.

Другою стала німкеня Малайка Мігамбо, третьою – Куанеша Беркс із США.

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Стрибки в довжину. Жінки

  • 1. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6,85 м
  • 2. Малайка Мігамбо (Німеччина) – 6,79 м
  • 3. Куанеша Беркс (США) – 6,77 м

Бронзову медаль здобула Анна Рижикова. Українська легкоатлетка виступила у дисципліні біг на 400 метрів із бар'єрами. Українка показала результат 54,50 секунди, який став найкращим для неї у сезоні.

Найшвидшими були тільки нідерландка Бол і представниця Ямайки Рассел.

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Нагадаємо, на четвертому етапі Діамантової ліги українські стрибунки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко здобули золоту та срібну медалі.

Ярослава Магучих та Ірина Геращенко успішно виступили у змаганнях зі стрибків у висоту / Фото: Колаж: Сьогодні