Красавицы-украинки лучшие на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

Марина Бех-Романчук и Анна Рыжикова завоевали золото и бронзу на этапе Бриллиантовой лиги / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 9 июня, в Риме состоялся пятый этап Бриллиантовой лиги – коммерческих соревнований по легкой атлетике. Сразу две награды завоевали в столице Италии украинские спортсменки.

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В секторе по прыжкам в длину украинка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль с личным рекордом сезона. Наша спортсменка показала результат 6,85 м в пятой попытке.

Второй стала немка Малайка Мигамбо, третьей – Куанеша Беркс из США.

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Прыжки в длину. Женщины

1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.85 м

2. Малайка Мигамбо (Германия) – 6.79 м

3. Куанеша Беркс (США) – 6.77 м

Бронзовую медаль завоевала Анна Рыжикова. Украинская легкоатлетка выступила в дисциплине бег на 400 метров с барьерами. Украинка показала результат 54,50 секунды, который стал лучшим для нее в сезоне.

Быстрее были только нидерландка Бол и представительница Ямайки Расселл.

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Напомним, на четвертом этапе Бриллиантовой лиги украинские прыгуньи Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и серебряную медали.