9 июня 21:45
Швейцария 0
Испания 1
9 июня 21:45
Португалия 2
Чехия 0
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
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Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Красавицы-украинки лучшие на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

Сергей Шаховец
10 июня, 00:13
Украинские легкоатлетки Марина Бех-Романчук и Анна Рыжикова стали медалистами пятого этапа Бриллиантовой лиги

Марина Бех-Романчук и Анна Рыжикова завоевали золото и бронзу на этапе Бриллиантовой лиги / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 9 июня, в Риме состоялся пятый этап Бриллиантовой лиги – коммерческих соревнований по легкой атлетике. Сразу две награды завоевали в столице Италии украинские спортсменки.

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В секторе по прыжкам в длину украинка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль с личным рекордом сезона. Наша спортсменка показала результат 6,85 м в пятой попытке.

Второй стала немка Малайка Мигамбо, третьей – Куанеша Беркс из США.

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Прыжки в длину. Женщины

  • 1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.85 м
  • 2. Малайка Мигамбо (Германия) – 6.79 м
  • 3. Куанеша Беркс (США) – 6.77 м

Бронзовую медаль завоевала Анна Рыжикова. Украинская легкоатлетка выступила в дисциплине бег на 400 метров с барьерами. Украинка показала результат 54,50 секунды, который стал лучшим для нее в сезоне.

Быстрее были только нидерландка Бол и представительница Ямайки Расселл.

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Напомним, на четвертом этапе Бриллиантовой лиги украинские прыгуньи Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и серебряную медали.

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко успешно выступили в соревнованиях по прыжкам в высоту / Фото: Коллаж: Сегодня