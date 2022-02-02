Козак чи "летючий голландець"? Маліновський різко змінив імідж

Руслан Маліновський тепер схожий на Рууда Гулліта / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні
Український хавбек вирішив відростити вуса та виклав фотографію з новим іміджем у своєму Twitter.
Читайте також: Фани Аталанти обожнюють українця: Малиновський визнаний найкращим гравцем місяця
"Доброго ранку, Бергамо. Готовий до нового випуску журналу Panini", – підписав знімок Малиновський.
У коментарі Руслан опублікував фото легендарного футболіста Мілана та збірної Нідерландів Рууда Гулліта, натякаючи на схожість з "летючим голландцем"
Але підписники Руслана були іншої думки.
- "Фредді Мерк'юрі?"
- "Стиль а-ля колумбійський наркобарига".
- "Який козарлюга".
- "Оце козак!" – написали фоловери Руслана.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Руслан Малиновський зіграв 23 матчі за Аталанту, в яких забив шість голів і віддав два асисти.
Але два останні поєдинки бергамців проти Лаціо та Інтера Руслан пропустив через позитивний тест на коронавірус.