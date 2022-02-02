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Козак чи "летючий голландець"? Маліновський різко змінив імідж

Сергій Шаховець
2 лютого, 19:56
Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський спантеличив своїх підписників зміною стилю

Руслан Маліновський тепер схожий на Рууда Гулліта / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Український хавбек вирішив відростити вуса та виклав фотографію з новим іміджем у своєму Twitter.

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"Доброго ранку, Бергамо. Готовий до нового випуску журналу Panini", – підписав знімок Малиновський.

У коментарі Руслан опублікував фото легендарного футболіста Мілана та збірної Нідерландів Рууда Гулліта, натякаючи на схожість з "летючим голландцем"

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Але підписники Руслана були іншої думки.

  • "Фредді Мерк'юрі?"
  • "Стиль а-ля колумбійський наркобарига".
  • "Який козарлюга".
  • "Оце козак!" – написали фоловери Руслана.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Руслан Малиновський зіграв 23 матчі за Аталанту, в яких забив шість голів і віддав два асисти.

Але два останні поєдинки бергамців проти Лаціо та Інтера Руслан пропустив через позитивний тест на коронавірус.

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Малиновському доведеться зробити щеплення / Фото: Колаж: Сьогодні