Казак или "летучий голландец"? Малиновский резко сменил имидж

Руслан Малиновский теперь похож на Рууда Гуллита / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Украинский хавбек решил отрастить усы и выложил фотографию с новым имиджем в своем Twitter.

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"Доброе утро, Бергамо. Готов к новому выпуску журнала Panini", – подписал снимок Малиновский.

В комментарии Руслан опубликовал фото легендарного футболиста Милана и сборной Нидерландов Рууда Гуллита, намекая на сходство с "летучим голландцем".

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Но подписчики Руслана были иного мнения.

"Фредди Меркьюри?"

"Стиль а-ля колумбийский наркобарыга".

"Який козарлюга".

"Оце козак!" – написали фолловеры Руслана.

Отметим, что в нынешнем сезоне Руслан Малиновский сыграл 23 матча за Аталанту, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.

Но два последних поединка бергамцев против Лацио и Интера Руслан пропустил из-за позитивного теста на коронавирус.

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