Казак или "летучий голландец"? Малиновский резко сменил имидж

Руслан Малиновский теперь похож на Рууда Гуллита / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня
Украинский хавбек решил отрастить усы и выложил фотографию с новым имиджем в своем Twitter.
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"Доброе утро, Бергамо. Готов к новому выпуску журнала Panini", – подписал снимок Малиновский.
В комментарии Руслан опубликовал фото легендарного футболиста Милана и сборной Нидерландов Рууда Гуллита, намекая на сходство с "летучим голландцем".
Но подписчики Руслана были иного мнения.
- "Фредди Меркьюри?"
- "Стиль а-ля колумбийский наркобарыга".
- "Який козарлюга".
- "Оце козак!" – написали фолловеры Руслана.
Отметим, что в нынешнем сезоне Руслан Малиновский сыграл 23 матча за Аталанту, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.
Но два последних поединка бергамцев против Лацио и Интера Руслан пропустил из-за позитивного теста на коронавирус.