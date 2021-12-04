4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух 0
Ворскла 0
4 грудня 19:30
Металіст 1925 0
Колос 1
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Ковалівка сильніша за Харків: Металіст 1925 програв Колосу

Сергій Шаховець
4 грудня, 21:39
Колос обіграв на виїзді Металіст 1925 з рахунком 1:0 і обійшов харків'ян у турнірній таблиці

Металіст 1925 VS Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

Поєдинок у Харкові між Металістом 1925 та Колосом закривав суботню програму 17-го туру чемпіонату України.

Зустрічалися сусіди по турнірній таблиці, а це означало, що ціна перемоги – шість очок.

Реклама

Господарі поля після чотирьох поразок поспіль вийшли на поле із завданням перервати неприємну серію невдач.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але забити гол пощастило гостям. Після удару Нурієва м'яч відбив Сидоренко, а на добиванні найспритнішим виявився бразилець Дієго – 0:1.

Реклама

У другому таймі обидві команди забули про ворота суперників, не створивши небезпечних моментів.

ОГЛЯД МАТЧУ

Реклама

Українська Прем'єр-Ліга. 17-й тур.

Металіст 1925 – Колос – 0:1.

Гол: Дієго (27).

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков (Кверквелія, 82), Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Задерака, Голодюк, Протасов (Савін, 73), Зубков (Марлісон, 73).

Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Петров, Чорноморець, Мілько, Богданов, Нурієв (Задоя, 64), Дієго (Костишин, 74), Сітчінава (Лисенко, 59), Ільїн.

Колос набрав три очки і обійшов у турнірній таблиці Металіст 1925. Після 17-ти зіграних матчів ковалівці займають 9-й рядок у турнірній таблиці, а харків'яни опустилися на 10-те місце. Металіст 1925 збільшив свою програшну серію до п'яти матчів.