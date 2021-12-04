4 декабря 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 декабря 17:00
Рух 0
Ворскла 0
4 декабря 19:30
Металлист 1925 0
Колос 1
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Ковалевка сильнее Харькова: Металлист 1925 проиграл Колосу

Сергей Шаховец
4 декабря, 21:39
Колос обыграл на выезде Металлист 1925 со счетом 1:0 и обошел харьковчан в турнирной таблице

Металлист 1925 VS Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

Поединок в Харькове между Металлистом 1925 и Колосом закрывал субботнюю программу 17-го тура чемпионата Украины.

Встречались соседи по турнирной таблице, а это означало, что цена победы – шесть очков.

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Хозяева поля после четырех поражений подряд вышли на поле с задачей прервать неприятную серию неудач.

Первый тайм прошел в равной борьбе, но забить гол посчастливилось гостям. После удара Нуриева мяч отбил Сидоренко, а на добивании расторопнее всех оказался бразилец Диего – 0:1.

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Во втором тайме обе команды забыли про ворота соперников, не создав опасных моментов.

ОБЗОР МАТЧА

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Украинская Премьер-лига. 17 тур.

Металлист 1925 – Колос – 0:1.

Гол: Диего (27).

Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков (Кверквелия, 82), Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Задерака, Голодюк, Протасов (Савин, 73), Зубков (Марлисон, 73).

Колос: Волынец, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Богданов, Нуриев (Задоя, 64), Диего (Костышин, 74), Ситчинава (Лысенко, 59), Ильин.

Колос набрал три очка и обошел в турнирной таблице Металлист 1925. После 17-ти сыгранных матчей ковалевцы занимают 9-ю строчку в турнирной таблице, а харьковчане опустились на 10-е место. Металлист 1925 увеличил свою проигрышную серию до пяти матчей.