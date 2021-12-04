Ковалевка сильнее Харькова: Металлист 1925 проиграл Колосу

Металлист 1925 VS Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

Поединок в Харькове между Металлистом 1925 и Колосом закрывал субботнюю программу 17-го тура чемпионата Украины.

Встречались соседи по турнирной таблице, а это означало, что цена победы – шесть очков.

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Хозяева поля после четырех поражений подряд вышли на поле с задачей прервать неприятную серию неудач.

Первый тайм прошел в равной борьбе, но забить гол посчастливилось гостям. После удара Нуриева мяч отбил Сидоренко, а на добивании расторопнее всех оказался бразилец Диего – 0:1.

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Во втором тайме обе команды забыли про ворота соперников, не создав опасных моментов.

ОБЗОР МАТЧА

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Украинская Премьер-лига. 17 тур.

Металлист 1925 – Колос – 0:1.

Гол: Диего (27).

Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков (Кверквелия, 82), Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Задерака, Голодюк, Протасов (Савин, 73), Зубков (Марлисон, 73).

Колос: Волынец, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Богданов, Нуриев (Задоя, 64), Диего (Костышин, 74), Ситчинава (Лысенко, 59), Ильин.

Колос набрал три очка и обошел в турнирной таблице Металлист 1925. После 17-ти сыгранных матчей ковалевцы занимают 9-ю строчку в турнирной таблице, а харьковчане опустились на 10-е место. Металлист 1925 увеличил свою проигрышную серию до пяти матчей.