Космічні гроші від шейхів! Названий призовий фонд бою Усика та Джошуа

Усик і Джошуа будуть бити один одного за дуже великі гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

Другий поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня 2022 року. Реванш пройде в місті Джидда в Саудівській Аравії. А на кону, окрім чемпіонських поясів, будуть просто астрономічні гроші.

Згідно з повідомленнями Daily Star, призовий фонд бою становитиме 80 млн доларів. Незалежно від результату поєдинку, гонорар буде поділений порівну – кожен боксер отримає 40 млн.

Реклама

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Наприклад, за перший бій із Джошуа Усик отримав близько 2 млн доларів. Про це розповідав сам боксер. Восени минулого року Олександр переміг британця та став чемпіоном світу в надважкій вазі.

Реклама

Усик уже почав готуватися захищати свої чемпіонські пояси. Для цього, як кажуть, усі засоби хороші. Інакше як пояснити той факт, що Усик проводить тренування з боксером з "Миротворця".