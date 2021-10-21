Кошмар Моурінью: португалець зганьбився в матчі проти норвезького ноунейма

Моуринью зганьбився в матчі проти Буде-Глімт / Фото: REUTERS

Ми дивувалися, коли Буді-Глімт обіграв Зорю в стартовому турі групового етапу, але тепер норвежці поставили на вуха весь світ!

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Проблеми у італійців почалися вже на 8-й хвилині, коли відзначився Ерік Ботхейм. Далі команди обмінялися голами і пішли на перерву з робочим рахунком 2:1.

Але в другому таймі господарі поля просто затоптали іменитого суперника. Ботхейм оформив дубль на 52-й хвилині, а потім з 71-ї по 80-у хвилину норвежці забили ще три м'ячі. Фінальний свисток зафіксував розгром 6:1.

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Це найбільша поразка в кар'єрі Жозе Моурінью. Ще жодного разу його команда не пропускала шість м'ячів. З різницею в п'ять м'ячів португалець програвав Барселоні на чолі Реала в 2010 році.