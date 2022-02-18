Кошмар для Джими: Юлія впала та залишилася без медалі Олімпіади

Джима упала і залишилась без медалі / Фото: Колаж: Сьогодні

На жаль, Юлія Джима залишить Олімпіаду-2022 у Пекіні без медалі.

Остання для неї гонка зимових Ігор у п'ятницю, 18 лютого, виявилася провальною.

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Джима впала на початку масстарту – втратила координацію та завалилася. Після цього падіння Юлія підвелася і продовжила виступ, але на першу стрільбу прийшла останньою та припустилася хиби, пішовши на одне штрафне коло.

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Друга стрільба лежачи у Джими була чистою, що дозволило їй піднятися з 23-го місця на 9-те.

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Але на третьому вогневому рубежі, стоячи, українка двічі промахнулася, і стало зрозуміло – медалі Пекіна чемпіонці Сочі-2014 сьогодні не бачити.

Навіть чиста стрільба на останній стійці не врятувала ситуацію – фінішувала Джима сьомою, що, з урахуванням її відмінної фізпідготовки, не назвеш успіхом. Могла претендувати на більше...

Юлія Джима / Фото: REUTERS

А виграла золото тут француженка Жюстін Бреза-Буше.

Нагадаємо, поки що єдину медаль для України на Олімпіаді-2022 у Пекіні приніс Олександр Абраменко, посівши друге місце у фристайлі.