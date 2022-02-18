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Кошмар для Джимы: Юлия упала и осталась без медали Олимпиады

Максим Мельник
18 февраля, 09:42
Прощальная гонка Юлии Джимы на зимних Играх-2022 в Пекине превратилась для украинки в сущий кошмар

Джима упала и осталась без медали / Фото: Коллаж: Сегодня

Увы, Юлия Джима покинет Олимпиаду-2022 в Пекине без медали.

Последняя для нее гонка зимних Игр в пятницу, 18 февраля, оказалась провальной.

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Джима упала в начале масс-старта – потеряла координацию и завалилась. После этого падения Юлия поднялась и продолжила выступление, но на первую стрельбу пришла последней и допустила промах, уйдя на один штрафной круг.

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Вторая лежка у Джимы была чистой, что позволило ей подняться с 23-го места на 9-е.

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Но на третьем огневом рубеже, стоя, украинка дважды промахнулась, и стало ясно – медали Пекина чемпионке Сочи-2014 сегодня не видать.

Даже чистая стрельба на последней стойке не спасла ситуацию – финишировала Джима седьмой, что, с учетом ее отличной физподготовки, явно успехом не назовешь. Могла претендовать на большее...

Юлия Джима / Фото: REUTERS

А выиграла золото тут француженка Жюстин Бреза-Буше.

Напомним, двумя днями ранее пока единственную медаль для Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине принес Александр Абраменко, занявший второе место во фристайле.

Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters