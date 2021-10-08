7 жовтня 21:45
Бельгія 2
Франція 3
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Коронавірус у збірній України! Два матчі скасовані

Любомир Луканюк
8 жовтня, 17:31
Юнацька збірна України не зможе зіграти два товариські поєдинки проти Словаччини, кілька гравців захворіли на COVID-19

Юнаків тренує Нагорняк / Фото: УАФ

Неприємні новини прийшли з табору юнацької збірної України, за яку виступають гравці не старші 18 років.

Відразу кілька футболістів здали позитивні тести на COVID-19. Тому було вирішено скасувати збори, а разом з ними і два товариські матчі, повідомляє УАФ.

Реклама

Нагадаємо, що підопічні Сергія Нагорняка повинні були зіграти 8 і 10 жовтня два спаринги проти збірної Словаччини.

До речі, завтра національна збірна України зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Фінляндії. Раніше ми писали, що демарш Руслана Маліновського не дає спокою українцям.

Зараз становище в групі таке: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 5 (5), Фінляндія – 5 (4), Боснія – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Реклама

Читайте також: Як Україні потрапити на ЧС-2022: всі розклади

Нашій команді залишилося провести один матч проти Фінляндії і два проти Боснії. Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить до плей-оф.

Реклама

Реклама