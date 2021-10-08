Коронавірус у збірній України! Два матчі скасовані

Юнаків тренує Нагорняк / Фото: УАФ

Неприємні новини прийшли з табору юнацької збірної України, за яку виступають гравці не старші 18 років.

Відразу кілька футболістів здали позитивні тести на COVID-19. Тому було вирішено скасувати збори, а разом з ними і два товариські матчі, повідомляє УАФ.

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Нагадаємо, що підопічні Сергія Нагорняка повинні були зіграти 8 і 10 жовтня два спаринги проти збірної Словаччини.

До речі, завтра національна збірна України зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Фінляндії. Раніше ми писали, що демарш Руслана Маліновського не дає спокою українцям.

Зараз становище в групі таке: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 5 (5), Фінляндія – 5 (4), Боснія – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

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Нашій команді залишилося провести один матч проти Фінляндії і два проти Боснії. Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить до плей-оф.