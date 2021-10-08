7 октября 21:45
Бельгия 2
Франция 3
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
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Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
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Верес --
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Брюгге --
Манчестер Сити --
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Бешикташ --
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Вольфсбург --
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Аталанта --
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Коронавирус в сборной Украины! Два матча отменены

Любомир Луканюк
8 октября, 17:31
Юношеская сборная Украины не сможет сыграть два товарищеских поединка против Словакии, несколько игроков заболели на COVID-19

Юношей тренирует Нагорняк / Фото: УАФ

Неприятные новости пришли из лагеря юношеской сборной Украины, за которую выступают игроки не старше 18 лет.

Сразу несколько футболистов сдали положительные тесты на COVID-19. Поэтому было решено отменить сборы, а вместе с ними и два товарищеских матча, сообщает УАФ.

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Напомним, что подопечные Сергея Нагорняка должны были сыграть 8 и 10 октября два спарринга против сборной Словакии.

Кстати, завтра национальная сборная Украины сыграет отборочный матч ЧМ-2022 против Финляндии. Ранее мы писали, что демарш Руслана Малиновского не дает покоя украинцам.

Сейчас положение в группе такое: Франция – 12 очков (6 матчей), Украина – 5 (5), Финляндия – 5 (4), Босния – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

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Нашей команде осталось провести один матч против Финляндии и два против Боснии. Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф.

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