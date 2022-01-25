Коронавірус убив олімпійського чемпіона

Сільвестр Чоллань - був зіркою гімнастики

Сумні новини прийшли з Угорщини. У віці 51 року помер знаменитий гімнаст Сільвестр Чоллань. Раніше ми повідомляли про смерть у київському Динамо.

Чоллань був госпіталізований із коронавірусом на початку грудня і провів кілька тижнів на штучній вентиляції легень.

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За свою кар'єру Чоллань зібрав багато нагород на різних змаганнях. Він ставав олімпійським чемпіоном Сіднея-2000, а в Атланті-1996 виграв срібло.

На рахунку гімнаста одна золота та п'ять срібних медалей чемпіонату світу. Золото, срібло та чотири бронзи чемпіонатів Європи.