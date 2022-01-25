Коронавирус убил олимпийского чемпиона

Сильвестр Чоллань - был звездой гимнастики

Печальные новости пришли из Венгрии. В возрасте 51 год умер знаменитый гимнаст Сильвестр Чоллань. Ранее мы сообщали о смерти в киевском Динамо.

Чоллань был госпитализирован с коронавирусом в начале декабря и провел несколько недель на искусственной вентиляции легких.

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За свою карьеру Чоллань собрал не мало наград на разных соревнованиях. Он становился олимпийским чемпионом Сиднея-2000, а в Атланте-1996 выиграл серебро.

На счету гимнаста одна золотая и пять серебряных медалей чемпионата мира. Золото, серебро и четыре бронзы чемпионатов Европы.