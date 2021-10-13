Коронавірус наступає: матч 11-го туру Прем'єр-ліги відмінено

Матч 11-го туру Інгулець - Рух перенесений / Фото: Колаж: Сьогодні

Згідно з Постановою Дирекції УПЛ від 13 жовтня, матч чемпіонату України 11-го туру УПЛ Інгулець Петрове – Рух Львів перенесено, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Читайте також: Коронавірус у збірній України! Два матчі скасовані

Реклама

За результатами проведеного тестування, у футболістів клубу Рух Львів виявили позитивні результати тестів на COVID-19, зокрема у всіх воротарів, які є в заявці.

УПЛ пішла на зустріч клубу і погодила перенесення матчу на пізніший строк.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

Реклама

Нова дата матчу буде призначена пізніше. Спочатку поєдинок був запланований на неділю 17 жовтня і повинен був пройти у Кропивницькому на стадіоні Зірка.

Нагадаємо, що після 10 турів команда Рух займає десяте місце в турнірній таблиці і набрала 11 балів. Інгулець відстає від львівської команди на три очки і розташувалися на 12-му рядку таблиці чемпіонату.