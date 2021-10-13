15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Коронавірус наступає: матч 11-го туру Прем'єр-ліги відмінено

Сергій Шаховець
13 жовтня, 13:44
У футболістів Руху виявили коронавірусну інфекцію. Найближчий поєдинок львівської команди проти Інгульця скасовано

Матч 11-го туру Інгулець - Рух перенесений / Фото: Колаж: Сьогодні

Згідно з Постановою Дирекції УПЛ від 13 жовтня, матч чемпіонату України 11-го туру УПЛ Інгулець Петрове – Рух Львів перенесено, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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За результатами проведеного тестування, у футболістів клубу Рух Львів виявили позитивні результати тестів на COVID-19, зокрема у всіх воротарів, які є в заявці.

УПЛ пішла на зустріч клубу і погодила перенесення матчу на пізніший строк.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

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Нова дата матчу буде призначена пізніше. Спочатку поєдинок був запланований на неділю 17 жовтня і повинен був пройти у Кропивницькому на стадіоні Зірка.

Нагадаємо, що після 10 турів команда Рух займає десяте місце в турнірній таблиці і набрала 11 балів. Інгулець відстає від львівської команди на три очки і розташувалися на 12-му рядку таблиці чемпіонату.

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