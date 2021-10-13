15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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Коронавирус наступает: матч 11-го тура Премьер-лиги отменен

Сергей Шаховец
13 октября, 13:44
У футболистов Руха обнаружили коронавирусную инфекцию. Ближайший поединок львовской команды против Ингульца отменен

Матч 11-го тура Ингулец - Рух перенесен / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно Постановлению Дирекции УПЛ от 13 октября, матч чемпионата Украины 11-го тура УПЛ Ингулец Петрово – Рух Львов перенесен, сообщает официальный сайт УПЛ.

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По результатам проведенного тестирования, у футболистов клуба Рух Львов выявлены положительные результаты тестов на COVID-19, в том числе, у всех вратарей, которые есть в заявке.

УПЛ пошла на встречу клубу и согласовала перенос матча на более поздний срок.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

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Новая дата матча будет назначена позже. Изначально поединок был запланирован на воскресенье 17 октября и должен был пройти в Кропивницком на стадионе Звезда.

Напомним, что после 10 туров команда Руха занимает десятое место в турнирной таблице и набрала 11 баллов. Ингулец отстает от львовской команды на три очка и расположились на 12-й строчке таблицы чемпионата.

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