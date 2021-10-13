Коронавирус наступает: матч 11-го тура Премьер-лиги отменен

Матч 11-го тура Ингулец - Рух перенесен / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно Постановлению Дирекции УПЛ от 13 октября, матч чемпионата Украины 11-го тура УПЛ Ингулец Петрово – Рух Львов перенесен, сообщает официальный сайт УПЛ.

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По результатам проведенного тестирования, у футболистов клуба Рух Львов выявлены положительные результаты тестов на COVID-19, в том числе, у всех вратарей, которые есть в заявке.

УПЛ пошла на встречу клубу и согласовала перенос матча на более поздний срок.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

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Новая дата матча будет назначена позже. Изначально поединок был запланирован на воскресенье 17 октября и должен был пройти в Кропивницком на стадионе Звезда.

Напомним, что после 10 туров команда Руха занимает десятое место в турнирной таблице и набрала 11 баллов. Ингулец отстает от львовской команды на три очка и расположились на 12-й строчке таблицы чемпионата.