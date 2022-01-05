"Корона" скосила ще одного лідера збірної України

Роман Яремчук вдруге захворів на коронавірус / Фото: Reuters

Окрім українця у складі "орлів" коронаріус виявили ще у трьох футболістів: Піцці, Неманьї Радоніча і Міле Свілара, повідомляє O Jogo.

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Яремчук уже вдруге хворіє на ковид. У листопаді 2020 року Роман також здав позитивний тест на коронавірус.

Таким чином, український форвард не зможе допомогти своїй команді у недільному поєдинку чемпіонату Португалії проти Пасуш де Феррейра.

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Цього сезону Роман Яремчук зіграв 25 матчів у складі Бенфіки, у яких забив 7 голів та віддав 5 асистів.

Нагадаємо, у передноворічному матчі чемпіонату Португалії Роман забив у ворота Порту, що втім не допомогло його команді уникнути поразки (1:3).

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Роман Яремчук забив гол у ворота Порту / Фото: REUTERS

Раніше ми повідомляли, що український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко змушений був пропустити матч проти Арсеналу через коронавірус.

А воротар мадридського Реалу Андрій Лунін тричі переніс це небезпечне захворювання.