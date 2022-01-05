5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Корона" скосила еще одного лидера сборной Украины

Сергей Шаховец
5 января, 20:19
Украинский нападающий португальской Бенфики Роман Яремчук сдал положительный тест на COVID-19

Роман Яремчук второй раз заболел коронавирусом / Фото: Reuters

Кроме украинца в составе "орлов" коронариус выявили еще у трех футболистов: Пицци, Неманьи Радонича и Миле Свилара, сообщает O Jogo.

Читайте также: Ливерпуль обезглавлен. Матч Кубка английской лиги перенесен

Реклама

Яремчук уже второй раз болеет ковидом. В ноябре 2020 года Роман также сдал положительный тест на коронавирус.

Таким образом, украинский форвард не сможет помочь своей команде в воскресном поединке чемпионата Португалии против Пасуш де Феррейра.

Реклама

В этом сезоне Роман Яремчук сыграл 25 матчей в составе Бенфики, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, в предновогоднем матче чемпионата Португалии Роман забил в ворота Порту, что, впрочем, не помогло его команде избежать поражения (1:3).

Реклама

Роман Яремчук забил гол в ворота Порту / Фото: REUTERS

Ранее мы сообщали, что украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко вынужден был пропустить матч против Арсенала из-за коронавируса.

А вратарь мадридского Реала Андрей Лунин трижды перенес это опасное заболевание.