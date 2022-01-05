"Корона" скосила еще одного лидера сборной Украины

Роман Яремчук второй раз заболел коронавирусом / Фото: Reuters
Кроме украинца в составе "орлов" коронариус выявили еще у трех футболистов: Пицци, Неманьи Радонича и Миле Свилара, сообщает O Jogo.
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Яремчук уже второй раз болеет ковидом. В ноябре 2020 года Роман также сдал положительный тест на коронавирус.
Таким образом, украинский форвард не сможет помочь своей команде в воскресном поединке чемпионата Португалии против Пасуш де Феррейра.
В этом сезоне Роман Яремчук сыграл 25 матчей в составе Бенфики, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
Напомним, в предновогоднем матче чемпионата Португалии Роман забил в ворота Порту, что, впрочем, не помогло его команде избежать поражения (1:3).
Ранее мы сообщали, что украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко вынужден был пропустить матч против Арсенала из-за коронавируса.
А вратарь мадридского Реала Андрей Лунин трижды перенес это опасное заболевание.