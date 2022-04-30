Королівська перемога над каталонцями. Реал Мадрид – чемпіон Іспанії!

Реал - чемпіон Іспанії / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид, Колаж: Сьогодні

Реал Мадрид – 35-кратний чемпіон Іспанії. Абсолютний рекорд, який королівський клуб зробив ще стійкішим.

Карло Анчелотті, після тяжко поєдинку у Лізі Чемпіонів проти Манчестер Сіті дав відпочити основним гравцям Але шансу проявити себе українець Андрій Лунін не отримав. Ворота мадридців знову захищав Тібо Куртуа.

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Резервісти не підвели головного тренера. У принциповому матчі проти Еспаньола футболісти Реала оформили перемогу та відповідно чемпіонський титул.

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Ще у першому таймі дубль оформив Родріго. Після перерви рахунок 3:0 на користь Реала зробив Асенсіо. Отримати ігровий тонус вийшли й основні нападники Вінісіус та Бензема. Саме ця парочка організувала 4 м'яч – бразилець асистував, француз забивав.

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Підсумковий рахунок 4:0 на користь Реала подарував чемпіонство Ла Ліги та неймовірну радість на Сантьяго Бернабеу.