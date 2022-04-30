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Королевская победа над каталонцами. Реал Мадрид – чемпион Испании!

Евгений Щербаков
30 апреля, 19:11
Испанский клуб украинского голкипера Андрея Лунина уверенно обыграл Эспаньол и оформил 35-ое чемпионство в истории

Реал - чемпион Испании! / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид, Коллаж: Сегодня

Реал Мадрид – 35-кратный чемпион Испании. Абсолютный рекорд, который королевский клуб сделал еще более стойким.

Карло Анчелотти, после тяжело поединка в Лиге Чемпионов против Манчестер Сити, дал отдохнуть основным игрокам. Но шанс проявить себя украинец Андрей Лунин не получил. Ворота мадридцев снова защищал Тибо Куртуа.

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Резервисты не подвели главного тренера. В принципиальном матче против Эспаньола футболисты Реала оформили победу и соответственно чемпионский титул.

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Еще в первом тайме дубль оформил Родриго. После перерыв счет 3:0 в пользу Реала сделал Асенсио. Получить игровой тонус вышли и основные нападающие Винисиус и Бензема. Именно эта парочка организовала 4 мяч – бразилец ассистировал, француз забивал.

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Итоговый счет 4:0 в пользу Реала подарил чемпионство Ла Лиги и невероятную радость на Сантьяго Бернабеу.